PSG : entre négociations au point mort et retour de blessure, Neymar Jr toujours en salle d'attente

Pourtant, si Tuchel assure compter sur lui dans les semaines à venir, le meneur de jeu de 27 ans ne figure toujours pas dans le groupe pour aller défier Rennes, ce dimanche soir. "'Ney' n'a pas fini l'entraînement avec le groupe aujourd'hui", a indiqué le technicien allemand, alors que Leonardo expliquait que la superstar n'était pas écartée du groupe et suivait un "programme de rééducation personnalisé" après sa blessure au pied droit l'ayant privé de la Copa America. Une blessure non liée à celle contractée au printemps 2018, "complètement réglée", insiste le directeur sportif parisien.





Absent du groupe, en compagnie d'Ander Herrera, Thilo Kehrer, Presnel Kimpembe et Layvin Kurzawa, Neymar a en revanche été convoqué par le sélectionneur du Brésil, Tite, pour les matches amicaux face à la Colombie et au Pérou en septembre. L'homme fort de la Seleçao a indiqué ne pas pouvoir se passer "d'un athlète du niveau et de la qualité de Neymar". Concernant un transfert de son joueur, Tite assure que Neymar "sait qu'il y a un terrain d'entente possible. Maintenant, c'est au PSG de le définir."