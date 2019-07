Pour Manuel Valls, "Neymar doit revenir à Barcelone, le seul club où il peut retrouver son niveau"

Le saviez-vous ? L’hymne du FC Barcelone, qui retentit immanquablement avant et après chaque match, a été composé par un certain Manuel Valls. Lequel n’est pas seulement un homonyme de notre ancien Premier ministre, mais aussi un cousin germain de son père. Le candidat malheureux à la mairie de la capitale de la Catalogne le révélait lui-même au JDD, en mars 2013, c’est-à-dire dans une autre vie. Mais encore aujourd’hui, voire encore plus, puisqu’il réside désormais sur place, Manuel Valls suit de près tout ce qui touche à son club de cœur, qu’il allait voir jouer tous les étés au Camp Nou durant son enfance. La preuve avec cette déclaration sans ambages concernant un éventuel retour de Neymar, lâchée ce dimanche à El Periodico.