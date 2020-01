Mercato : Neymar fixe sa condition pour prolonger au PSG Après avoir tout fait pour rejoindre Barcelone l'été dernier, Neymar serait désormais ouvert à l'idée de prolonger au PSG. − ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

REVIREMENT - Cinq mois après avoir lu forcer son départ du PSG, Neymar se rapprocherait désormais d'une prolongation. Le Brésilien, réconcilié avec le public parisien, se verrait bien rester à Paris, même si cela dépendra en partie du parcours du club de la capitale en Ligue des champions.

Et si Neymar prolongeait au PSG ? L'hypothèse pourrait avoir de quoi être farfelue, tant l'histoire entre le Brésilien et le club parisien semblait être arrivée à son terme. L'été dernier, l'ancien du Barça a tout fait pour quitter la capitale et, selon un SMS qu'on lui a prêté, "rentrer chez (lui)", à Barcelone, "là d'où (il n'aurait) jamais dû partir". Il n'est "pas heureux à Paris", avait confié le super-agent israélien Pini Zahavi, proche du clan de l'international auriverde et grand artisan de son transfert à l'été 2017. Des tensions étaient alors apparues entre les deux parties, le PSG restant inflexible face aux offres du Barça. Cinq mois plus tard, faute d'accord, Neymar est toujours à Paris. Mais la situation, que l'on décrivait à l'époque comme "invivable" à court terme, a bien changé. Les sifflets et les insultes proférés par les fans parisiens en début de saison ont laissé place à une ferveur retrouvée. "Ce qui s'est passé en été, tout le monde le sait. C'est une histoire du passé. Je n'ai rien contre les supporters. L'affection est immense, le respect est très grand", a-t-il déclaré en zone mixte il y a quelques jours.

Il faut dire que, de Strasbourg à Monaco, "Ney" a opéré une métamorphose complète. Fini les caprices et les distractions en tout genre, il a retrouvé le goût de jouer au football, avec un état d'esprit de guerrier entièrement tourné vers le collectif. En seulement 15 apparitions cette saison, il a déjà inscrit 13 buts et délivré 7 passes décisives. Mercredi, lors du succès en Principauté (1-4), la star parisienne a aligné un huitième match de suite, toutes compétitions confondues, en marquant au moins un but, sa meilleure série en carrière et un record égalé au PSG. De quoi l'aider à "regagner" le cœur d'une partie des fans parisiens, trahis par le feuilleton de son faux-retour à Barcelone et ses déclarations malheureuses sur la "remontada".

Pas de décision avant avril ou mai

Après deux saisons contrariées par deux blessures et un mal-être lié à ses difficultés d'adaptation, la réconciliation serait en très bonne voie. Selon ESPN, Neymar et le PSG seraient "optimistes" quant à l'éventualité de lier leur avenir au-delà du 30 juin 2022, date à laquelle le contrat du Brésilien expire. Des discussions informelles en ce sens auraient déjà été entamées.

Toutefois, l'attaquant de 27 ans conditionnerait son avenir au parcours du PSG en Ligue des champions, d'où le club a été éliminé par Manchester United en huitièmes de finale pour la troisième saison consécutive. Ainsi, si une avancée a été faite entre les principaux protagonistes du dossier, aucune décision ne sera actée avant avril ou mai, assure le média américain.

Neymar "heureux comme jamais" à Paris

Plutôt étonnant, ce revirement du clan Neymar s'inscrit dans la stratégie d'apaisement initié depuis de longues semaines. Irrésistible sur le terrain, il a ainsi revu sa communication pour mener à bien sa mission rédemption. Le 16 décembre dernier, le numéro 10 parisien avait rappelé son engagement au PSG dans une interview à France Football : "Je vais donner toute ma vie sur le terrain pour que le PSG triomphe. Je n'ai jamais voulu blesser personne, mais j'ai toujours su dans ma tête que si vous n’êtes pas heureux quelque part, il faut partir. (...) Pourquoi vouloir partir d'ici ? J'ai encore deux ans de contrat, l’équipe continue de progresser. (...) Et ma priorité, c'est le PSG, avec une implication maximale chaque semaine." Plus récemment, dans les colonnes du Parisien, c'est son entourage qui avait fait un nouveau pas en direction du club. "Si le PSG veut discuter, on écoutera ce qu'il a à nous dire", avait déclaré un "proche" du joueur, assurant par ailleurs que le Paulista était "heureux comme jamais depuis très longtemps". D'après cette source, une éventuelle prolongation pourrait être discutée "si le PSG a des résultats et gagne. Parce que Neymar veut gagner". À lui d'aider Paris à remplir cette condition.