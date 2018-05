PSG : 5 choses à savoir sur Thomas Tuchel, le (très) probable successeur d’Unai Emery

Nombreux sont les coachs ayant un système de jeu de prédilection, afin de parfaire les automatismes et imposer une marque. Tuchel, lui, n’en fait pas partie. "Il nous arrivait même fréquemment de modifier notre système trois ou quatre fois dans le même match", détaille dans L'Équipe l’attaquant André Schürrle, qui a travaillé avec l’entraîneur à Mayence et Dortmund. L’idée étant d’être le plus imprévisible possible pour l’adversaire. Dans un vestiaire comme celui du PSG, qui avait contraint Emery à revenir au 4-3-3 alors que le Basque voulait évoluer en 4-2-3-1, cela risque de faire quelques vagues.