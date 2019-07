Mercato : à quoi joue Neymar en provoquant sciemment la colère des supporters du PSG ?

Une somme à la portée de très peu de clubs, dont ne fait pas partie le FC Barcelone, institution très endettée, qui vient, en outre, de débourser 120 millions d’euros pour attirer Antoine Griezmann (joueur évoluant exactement au même poste que Neymar) et pourrait même devoir lâcher 80 millions de plus si l’Atlético de Madrid obtenait gain de cause devant la Fifa.





Dit autrement : Neymar, aujourd’hui, est coincé. "Une seule chose est concrète aujourd’hui : il a encore trois ans de contrat avec nous. Et comme nous n’avons reçu aucune offre, on ne peut discuter de rien. Mais nous avons eu, c’est vrai, des contacts très superficiels avec le FC Barcelone. (…) Nous, on n’a pas vu que Barcelone était vraiment en position d’acheteur. Il faut parler et négocier. Mais à ce jour, on ne sait ni si quelqu’un veut l’acheter, ni à quel prix. Tout cela ne se fait pas en un jour, c’est sûr", dévoilait encore Leonardo lundi dernier.