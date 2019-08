PSG : Areola, encore et toujours les mêmes doutes

Si c'est cadré, c'est au fond des filets. Si cette affirmation, concernant Alphonse Areola, peut paraître exagérée, elle n'en est pas pour autant moins vraie. Face à Rennes (2-1) dimanche soir, il n'a été que très peu sollicité. Mais, une nouvelle fois, cela n'a pas empêché chaque occasion adverse (2 frappes cadrées sur 3) de finir au fond des filets. Ses deux tirs cadrés concédés en Ligue 1 cette saison, après 134 et 138 minutes de jeu, coïncident avec les réalisations de M'Baye Niang (44e) et Romain Del Castillo (48e). S'il est excessif de lui imputer la responsabilité de ces deux buts, son manque de sérénité et son extrême passivité ne l'en dédouanent pas non plus.





"Je ne me souviens pas de grand-chose pour lui. Il y a deux frappes et deux buts, c'est presque tout. C'est un match malchanceux", a analysé froidement son entraîneur Thomas Tuchel, après ce premier revers inattendu. Pourtant, lorsqu'il lui a été demandé de confirmer qu'Areola sera bien le gardien titulaire du PSG cette saison, le coach parisien a maintenu le flou sur le statut de l'enfant du club : "Non, je ne peux pas confirmer tant que le mercato est ouvert", a-t-il lancé. "Chaque joueur doit montrer ses qualités, Alphonse y compris. Mais ce n'est pas le moment d'en parler, on ne peut rien confirmer."