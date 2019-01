De Jong au Barça : le joueur explique son refus au PSG (et ça ne va pas plaire aux fans de la Ligue 1)

Mercredi, le Paris Saint-Germain a essuyé le revers de Frenkie de Jong, cible de longue date, le tout au profit du FC Barcelone, qui courtise également Adrien Rabiot. Le club catalan a en effet officialisé l'arrivée du jeune Néerlandais, pour un transfert estimé à 75 millions d'euros, pour un contrat de cinq ans, effectif l'été prochain. Dans une interview accordée au média néerlandais De Telegraaf, le joueur est revenu longuement sur son choix.





"Quand l'intérêt du Barça s'est intensifié à la fin de la semaine dernière, j'ai choisi de réaliser mon rêve, alors que je n'ai pas parlé à l'entraîneur du Barça et que je ne suis pas allé là-bas. Si j'ai opté pour le Barça et non le PSG, c'est juste parce qu'il s'agit du Barça", a déclaré le pur produit de l'Ajax Amsterdam, révélant notamment qu'enfant, il rêvait du club catalan. De Jong a également abordé l'intérêt très prononcé du PSG à son égard : "Le PSG aurait été un excellent choix. Ils ont vraiment tout fait pour m'avoir. Il y a un bon coach à Paris et une équipe jeune et talentueuse."