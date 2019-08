Mercato : Piqué invite Neymar à "se manifester" s'il veut revenir au Barça

Il est celui d'où est venu le "se queda". Deux ans après être devenu la risée du web pour avoir posté un cliché avec Neymar, légendé "il reste", dix jours avant l'officialisation du transfert du Brésilien au PSG, Gerard Piqué refait parler de lui. Alors que l'Auriverde pousse en interne pour revenir en Catalogne, et que la direction blaugrana s'interroge sur la stratégie à adopter - un prêt avec option d'achat ? - pour le rapatrier, le défenseur du Barça a fait entendre sa voix. Depuis Miami, où il participe à la tournée nord-américaine de l'équipe catalane, Piqué ne s'est pas défilé en évoquant le possible retour du Brésilien.





"Neymar est un très grand joueur, qui connait le vestiaire, la ville et le club", a déclaré l'Espagnol, convié en conférence de presse mardi 6 août à la veille d'une rencontre amicale face au Napoli. "Il y a des gens (au club) qui n'étaient pas contents de la façon dont il était parti, mais beaucoup étaient très satisfaits de ses performances. Je sais que c'est une opération très compliquée parce que c'est un joueur du PSG. Je sais aussi qu'on a un effectif suffisamment important, capable de gagner tous les matches et viser des titres. Si l'occasion se présente, vous connaissez la relation que j'ai avec lui. Je m'entends très bien avec Neymar. Je serais ravi de l'avoir ici avec nous (mais) il joue pour le PSG et mon opinion ne change rien."