Mercato : Gianluigi Buffon en route vers le PSG ?

On imaginait Gianluigi Buffon raccrocher tranquillement les crampons à l’issue de cette saison, et intégrer la direction de la Juventus de Turin, son club depuis dix-sept ans, qu’il n’avait pas quitté malgré une relégation administrative en Serie B en 2006. Mais non, à 40 ans, après 23 ans passés au plus haut niveau, le légendaire gardien italien n’en a pas fini avec le football. Il l’a annoncé lui-même ce jeudi, lors d’une conférence de presse. Et des sources concordantes indiquent qu’il a de grosses chances d’atterrir… au PSG cet été !