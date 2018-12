Mercato : Rabiot "souhaite quitter le PSG", il ne devrait plus jouer avec Paris

À en croire ses dires, Adrien Rabiot pourrait même ne plus jouer avec le PSG d'ici la fin de la saison. "Pour le joueur, cela aura d'ailleurs une conséquence très claire : il restera sur le banc pour une durée indéterminée", affirme-t-il, ne pouvant cacher l'amertume certaine qu'il nourrit à l'encontre le clan Rabiot, et plus particulièrement de la mère du joueur, Véronique, qui joue aussi le rôle d'agent. "Il semble que le joueur et son représentant nous aient induit en erreur pendant plusieurs mois. Je dois ajouter que cette situation est irrespectueuse à la fois pour le club et pour les fans. Surtout venant d'un joueur qui a évolué sous nos couleurs depuis le centre de formation jusqu'à l’équipe première. Un joueur qui a toujours reçu le soutien total du club..."





Plutôt optimiste sur l'issue des tractations entamées il y a deux ans, Thomas Tuchel avait d'ailleurs affiché son scepticisme plus tôt dans la journée. L'entraîneur parisien, qui a longtemps encouragé son milieu à prolonger, avait, pour la première fois, ouvert clairement la porte à un départ d'Adrien Rabiot dès cet hiver. Interrogé à son sujet en conférence de presse, à la veille du match de Coupe de la Ligue contre Orléans, il avait déclaré ne pas pouvoir "assurer qu'Adri finira la saison avec nous (le PSG, ndlr)", car le milieu français "n'a pas dit oui au PSG, c'est pour ça que tout est possible." Ce soir, le divorce est prononcé dans un bruit de vaisselle cassée.