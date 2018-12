Mercato : "Je ne peux assurer qu''il finira la saison avec nous", Tuchel n'exclut pas un départ hivernal de Rabiot

Le doute se dissipe autour d'Adrien Rabiot. Libre de tout contrat en juin prochain, ce qui signifie qu'à partir de janvier, soit six mois avant la fin de son bail, il pourra s'engager avec le club de son choix, sans que le PSG ne touche d'indemnités. L'avenir du milieu formé au PSG semble s'éloigner chaque jour un peu plus de Paris. Ces derniers mois, la relation idyllique entre le "Duc" et la direction francilienne s'est tendue. En conflit avec Antero Henrique, le directeur sportif du PSG, l'international tricolore de 23 ans a décliné plusieurs propositions de prolongation formulées par son club formateur, jouant la montre et... avec les nerfs de ses dirigeants.





Plutôt optimiste sur l'issue des tractations entamées il y a deux ans, le discours de Thomas Tuchel a évolué, mis à mal par les revirements du clan Rabiot. L'entraîneur parisien, qui a longtemps encouragé son milieu à prolonger, a, pour la première fois, ouvert clairement la porte à un départ d'Adrien Rabiot dès cet hiver. Interrogé à son sujet en conférence de presse ce lundi 17 décembre, à la veille du match de Coupe de la Ligue contre Orléans, il a déclaré ne pas pouvoir "assurer qu'Adri finira la saison avec nous", car le milieu français "n'a pas dit oui au PSG, c'est pour ça que tout est possible."