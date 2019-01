Mercato PSG : un milieu de terrain enfin en approche, mais lequel ?

Cette information-là nous vient du Brésil, et plus particulièrement d’UOL Esporte, qui affirme ce vendredi que le PSG s’est déjà mis d’accord avec le milieu brésilien de 31 ans, sur la base d’un contrat de deux ans et demi. Son club, du reste, le laisserait partir contre une indemnité de 6 millions d’euros. Le directeur sportif du PSG, Antero Henrique, a bien connu cette sentinelle à l’ancienne quand les deux hommes officiaient à Porto. Ce sera donc, dans ce cas précis, à Tuchel de trancher. A priori, cette option ressemble plus à une issue de secours qu’à autre chose.