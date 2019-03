Mercato : le Real Madrid de Zinedine Zidane préparerait une offre de 280 millions d’euros pour Kylian Mbappé !

Pour mémoire, Paris avait dépensé quelque 180 millions d’euros pour arracher la pépite à l’AS Monaco il y a deux ans et demi. Et dans ses déclarations publiques, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, s’est toujours montré inflexible à ce sujet précis, allant jusqu’à lâcher, au mois de mai dernier : "Même si vous me donnez un milliard d’euros, je ne vendrai pas Kylian !"





Oui, mais ça, c’était avant. Avant que le fair-play financier de l’UEFA (une réglementation selon laquelle un club ne peut dépenser plus que les recettes qu’il génère) ne vienne interdire tous les contrats de sponsoring signés par le club parisien avec des entreprises qataries. Une mesure qui contraint Nasser Al-Khelaïfi à trouver 150 millions d’euros pour équilibrer les comptes avant la fin juin 2019, sous peine de nouvelles sanctions contre son club en Ligue des champions...