Mercato : que vaut Abdou Diallo, le nouveau défenseur central du Paris Saint-Germain ?

Le défenseur d'1m86 revient à Monaco lors de l'exercice 2016-2017, celui du titre de champion et de la fantastique épopée en Ligue des champions, mais ne parvient toujours pas à faire son trou dans la rotation, avec seulement 11 matchs joués toutes compétitions confondues, étant confronté à l'inamovible paire Jemerson-Glik dans l'axe.





En novembre 2017, le jeune footballeur confiait à L'Equipe : "J’ai joué la carte à fond. Mais je me disais : "Je n’ai pas l’impression qu'on veuille absolument que ça passe pour moi." Jardim ne me voyait pas de manière négative, mais ne me percevait sans doute pas comme un mec prêt tout de suite."