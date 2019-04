Manchester United : Ander Herrera au PSG, c'est déjà fait pour la presse anglaise

Le PSG lance son mercato avant l'heure. Depuis plusieurs saisons, le club parisien peine à emballer ses mercatos et attend souvent les derniers instants pour recruter dans la précipitation. Ce ne sont pourtant pas les nombreuses pistes aux noms ronflants qui manquent. Mais la lente concrétisation de certains dossiers, notamment l'été et l'hiver derniers, s'explique par les divergences en matière de recrutement entre le directeur sportif Antero Henrique et le coach Thomas Tuchel. Mais, suite à l'élimination précoce en Ligue des champions dès les huitièmes de finale, les choses seraient en train de changer.





Habitué à prendre son temps lorsqu'il s'agit de recruter, le club parisien tiendrait déjà sa première recrue pour la saison prochaine. Selon le très sérieux The Times, Ander Herrera va vraisemblablement quitter Manchester United, où il est en fin de contrat, pour rejoindre Paris. L'ancien milieu de Bilbao, en discussions depuis un an et demi pour prolonger son bail, qui prend fin en juin, aurait finalement cédé aux avances parisiennes malgré une ultime offre de MU. D'après le quotidien, dont l'information a été confirmée par la BBC, il va s'engager pour trois saisons avec le PSG, qui lui aurait proposé 230.000 euros par semaine soit près de 12 millions d'euros par an. Ce qui permettrait de doubler le salaire qu'il touchait en Angleterre.