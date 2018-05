Mercato : pourquoi Robert Lewandowski a de bonnes chances de signer au PSG cet été

Parmi les courtisans du Polonais, seuls deux clubs seraient en mesure de répondre à cette exigence : Chelsea et le PSG, qui n’ignorent pas que leurs buteurs respectifs, Alvaro Morata et Edinson Cavani, envisagent un départ cet été. Et nul doute que, à choisir, les Munichois privilégieraient l’Uruguayen, au profil et aux statistiques bien plus convaincants. D’autant que Zahavi garde ses entrées à Paris. Et que le PSG, de son côté, verrait dans cet échange un bon moyen de contourner le fair-play financier, en s’épargnant une trop grosse dépense. Dit autrement : toutes les planètes semblent, déjà, alignées.