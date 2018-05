Unai Emery à Arsenal pour remplacer Wenger, pourquoi on ne l'avait pas vu venir

Unai Emery n'aura pas tardé à trouver un nouveau point de chute. Moins de 48 heures après la fin de sa mission au PSG, l'Espagnol de 46 ans va découvrir la Premier League. L'ancien coach du FC Séville va s'engager dans les prochaines heures avec Arsenal, dont le poste d'entraîneur est vacant depuis le départ d’Arsène Wenger après 22 ans sur le banc des Gunners. "Emery apparaît comme le choix unanime après un processus de recrutement au cours duquel le club a discuté avec tous les candidats", affirmait la BBC lundi soir. L'officialisation de son arrivée devrait intervenir cette semaine, avant une présentation en bonne et due forme à la presse.





Vainqueur d'un titre de champion et de quatre Coupes domestiques en deux saisons avec le PSG, Emery a été remercié par la direction parisienne après un nouvel échec en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, un an après la remontada historique encaissée face au Barça. De sources proches de l'Espagnol, on le disait émoussé par cette courte mais intense expérience à Paris, où il n'a jamais vraiment eu les clés en main. Personne dans son entourage ne l'imaginait le voir remettre le bleu de chauffe si tôt.