Mercato : quatre choses à savoir sur Mauro Icardi, buteur sulfureux et nouveau renfort du PSG

Agé de seulement 26 ans, Mauro Icardi peut se targuer d’avoir agité les filets adverses à de nombreuses reprises au cours de sa carrière. Le buteur sud-américain a d’abord fait ses armes à la Sampdoria, où il a évolué deux saisons, de l’été 2011 à l’été 2013. Arrivé à 18 ans au sein du club gênois, le natif de Rosario a très vite fait parler la poudre, dans un premier temps avec la Primavera, inscrivant un total de 30 buts en 39 apparitions.





Avec l’équipe première, le jeune attaquant va, en l’espace d’un peu plus d’une saison, "scorer" à 11 reprises en 31 rencontres. Lors de la saison 2012-2013, l’Argentin va notamment marquer les esprits avec un quadruplé contre Pescara (6-0), un but face à l’AS Roma (3-1) et surtout deux buts inscrits lors des deux confrontations avec la Juventus Turin, amenant à chaque fois le succès pour la "Samp" (2-1 et 3-2).





Considéré comme la nouvelle pépite de la Serie A, Icardi va signer à l’été 2013 à l’Inter Milan pour 13 millions d’euros et très vite confirmer tout le bien que l’on pense de lui. En six saisons agitées chez les Nerazzurri, où il va notamment être capitaine, il va s’établir comme une véritable terreur des surfaces, inscrivant 124 buts en 219 matchs, dépassant les 20 buts en championnat à trois reprises, en 2014-2015 (22 buts), 2016-2017 (24) et surtout en 2017-2018, où il inscrira 29 buts et sera sacré meilleur buteur et meilleur joueur de Serie A.