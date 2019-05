Mercato : le onze des meilleurs joueurs libres (et donc gratuits) cet été, qui a de quoi faire saliver les clubs de Ligue 1

Les années ont beau passer, elles ne semblent pas avoir de prise sur le talent et la rage de vaincre de l’Uruguayen, véritable symbole de l’âge d’or de l’Atlético ces dernières années. Mais à 33 ans, et après neuf ans de bons et loyaux services à Madrid, le parrain de la fille d’Antoine Griezmann a décidé de tourner la page. L’Inter de Milan lui fait les yeux doux depuis un moment...