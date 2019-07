Mercato : sacrés champions du monde il y a un an jour pour jour, quelle est la cote des 23 Bleus aujourd’hui ?

Les deux défenseurs centraux gauchers de l’équipe de France sacrée en 2018, Presnel Kimpembe et Samuel Umtiti, accusent le coup. Le premier a enchaîné les contre-performances à Paris et le second les blessures à Barcelone. Tous deux peuvent, en conséquence, s’inquiéter pour leur temps de jeu la saison prochaine. Et ne parlons pas du quatrième défenseur central de la liste, Adil Rami, en passe d’être licencié par l’OM en raison de son comportement sur et en dehors des terrains. "Ça fait un petit moment qu’il n’est plus footballeur", avait lance à son sujet Didier Deschamps dès le mois de mars. Un sélectionneur qui, dans sa dernière liste, a choisi de se passer des services de Steve Mandanda, qui sort de "la pire saison de [sa] carrière" (on cite le principal inétressé) avec le club phocéen. Clairement, à 34 ans, cela sent la fin pour le portier.





Thomas Lemar devait franchir un palier en quittant Monaco pour l’Atlético de Madrid juste après la Coupe du monde. Mais le Guadeloupéen n’est pas parvenu à s’y imposer et lui qui avait coûté 72 millions d’euros aux Colchoneros en 2018 n’en vaut plus que 40 aujourd’hui. Corentin Tolisso, lui, a carrément disparu des radars au Bayern Munich, en raison d’une rupture des ligaments croisés l’ayant laissé sur le carreau durant plus de huit mois. Tout est donc à refaire pour lui. Comme pour Steven Nzonzi, devenu indésirable du côté de l’AS Rome, et qui cherche à rebondir en Ligue 1. En vain, pour l’heure.