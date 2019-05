Mercato : Tuchel prolongé au PSG, pourquoi il faut s'en réjouir

Cette annonce est aussi un signal fort envoyé au vestiaire. Si une petite partie peste contre l'Allemand, les cadres adorent Thomas Tuchel. Ils sont derrière lui depuis le début. Neymar, Dani Alves et Marco Verratti n'ont cessé d'évoquer en bons termes le management et leur relation qu'ils entretiennent avec lui. Après l'élimination en Ligue des champions face à Manchester United, Thiago Silva avait eu des mots très forts pour son entraîneur. Le capitaine du PSG avait rappelé que le groupe gardait entière confiance en lui. Une confiance toujours au beau fixe malgré une fin de saison en eau de boudin.





Après la nouvelle déconvenue du PSG à Reims (3-1), Marquinhos a remis une pièce dans la machine en déclarant, devant les micros et les caméras, qu'il était impératif que Thomas Tuchel poursuive sa mission au PSG. "J'ai envie que Tuchel reste. On parle tous les ans de changement. Ça fait six ans que je suis là, ça fait déjà quatre entraîneurs, quatre directeurs sportifs. Il faut que l'on trouve une bonne philosophie, et qu'on fasse confiance au coach, donner du temps pour qu'il puisse travailler et changer les choses", a expliqué le vice-capitaine. Depuis l'arrivée des propriétaires qatariens en 2011, les entraîneurs sont sur un siège éjectable : Antoine Kombouaré n'est resté qu'une saison, Carlo Ancelotti et Unai Emery en ont fait deux et Laurent Blanc trois. Face à ce plébiscite, la direction parisienne n'avait d'autre choix que de se ranger derrière son vestiaire.