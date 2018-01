Recruté pour 74 millions d'euros (?!), Cédric Bakambu devient le joueur africain le plus cher de l'histoire

Meilleur buteur de Villarreal depuis son arrivée à l'été 2015 et troisième de l'histoire du "Sous-Marin jaune" depuis le 26 novembre dernier, Bakambu s'est révélé être ces dernières saisons un des attaquants les plus efficaces de Liga, le championnat d'Espagne. En officialisant son transfert en Chine, choix qui peut surprendre étant donné la qualité du joueur et son jeune âge (26 ans), le natif d'Ivry-sur-Seine va pouvoir donner un joli coup de pouce à son club formateur, le FC Sochaux-Montbéliard, à qui il pourrait rapporter indirectement entre un à deux millions d'euros au titre de la formation.





Lancé dans le Doubs le 7 août 2010, il multiplie les prestations convaincantes. Plusieurs écuries européennes, dont Swansea, Marseille et Saint-Étienne, lui font de l'oeil mais il choisit à la surprise générale de s'engager à Bursaspor dans les toutes dernières heures du mercato, le 1er septembre 2014. Étincelant en Süper Lig, il conclut sa seule et unique saison en Turquie avec 21 buts en 39 matchs toutes compétitions confondues. Dans la foulée, Villarreal le recrute à l'été 2015 pour 7.5 millions d'euros et le prolonge en juillet 2017, quelques mois seulement avant de le laisser filer en Chine, "le nouvel eldorado" des transferts.