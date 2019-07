Mercato : pourquoi l’Atlético de Madrid saisit-il la Fifa pour contester le transfert d’Antoine Griezmann au FC Barcelone ?

Au moment de prolonger son contrat avec l’Atlético, juste avant la Coupe du monde 2018, Antoine Griezmann y avait fait inclure une clause libératoire assez particulière : fixée à 200 millions d’euros, elle devait chuter à 120 millions d’euros à partir du 1er juillet 2019. Là-dessus, le club madrilène, ayant participé à la rédaction dudit contrat, ne peut s’en prendre qu’à lui-même. En revanche, il considère que "l'accord entre le joueur et le FC Barcelone a été conclu avant que la clause ne soit réduite de 200 à 120 millions d'euros", c’est-à-dire avant le 1er juillet. En conséquence de quoi, le club madrilène, furieux que le Barça ait en plus tenté de payer les 120 millions en plusieurs fois, réclame 80 millions d’euros supplémentaires, et s’en remet à la Fifa pour les obtenir, en plus d'une "sanction pour le FC Barcelone et maintenant aussi pour le footballeur".