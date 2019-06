Mercato : un retour de Neymar au FC Barcelone est-il vraiment possible ?

D’un strict point de vue économique, ce n’est d’ailleurs pas tout ce qui bloque. Le PSG a acheté Neymar pour 222 millions d’euros il y a deux ans, et ne se résoudra pas à le vendre, qui plus est au club dont il est parti, pour un montant moindre. Or, l’attaquant, depuis, a enchaîné les blessures et vu son image se dégrader dans des proportions alarmantes, entre sa propension à simuler les fautes sur le terrain et l’accusation de viol qui pèse sur lui. Si les cadres du Barça, dont Messi et Suarez, seraient ravis de le voir revenir (et l’ont fait savoir), il y a fort à parier que ses dirigeants soient bien plus réticents...