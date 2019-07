Mercato : Xavi Simons, le dernier épisode de l'interminable guerre PSG-Barça

Face à la stratégie de Barcelone, qui enjoint "Ney" à partir au clash avec son club, la direction francilienne a donc contre-attaqué en s'engouffrant dans la brèche. Le PSG envoie des signaux forts sur le plan sportif, en signant un joueur à très fort potentiel, et de la communication, en gagnant une nouvelle bataille dans la guerre ouverte que se livrent les deux clubs. Paris prouve à nouveau qu'un joueur du Barça peut traverser les Pyrénées. En coulisses, la guerre bat une nouvelle fois son plein. Et cela ne devrait par ricochet pas faire les affaires de Neymar. Malgré la volonté du Brésilien de rejoindre le Barça au mercato, il semble de plus en plus probable qu'il reste à Paris. On attend la réplique du Barça. La suite au prochain épisode.