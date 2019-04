Mise à l'écart de Ben Arfa : la bataille juridique entre le joueur et le PSG débute lundi aux prud'hommes

C'est une affaire qui dure depuis de longs mois. Pendant plus d'un an, Hatem Ben Arfa a été écarté de l'équipe première du Paris Saint-Germain, disputant ses dernières minutes sous les couleurs parisiennes le 5 avril 2017, en quarts de finale de Coupe de France, face à Avranches (4-0), avant de quitter les Rouge et Bleu à la fin de son contrat en juin 2018. Lundi, l'actuel meneur de jeu du Stade Rennais, qu'il a rejoint cet été, va affronter son ancien employeur aux prud'hommes, avant de les retrouver sur le terrain le 27 avril prochain en finale de la Coupe de France.





Dans ce bras de fer juridique, l'international français, qui conteste cette mise à l'écart, va faire l'objet d'une tentative de conciliation avec le PSG. L'avocat du joueur, Jean-Jacques Bertrand, a indiqué à l'AFP que le litige "sera examiné devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes de Paris" à partir de 9h du matin lundi.