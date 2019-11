Dix mois après son échec à Monaco, Thierry Henry rebondit à l'Impact de Montréal

Une légende s'en va, une autre revient. Au lendemain de l'annonce du départ de Zlatan Ibrahimovic des Los Angeles Galaxy, invitant notamment les fans de Major League Soccer à retourner "voir du baseball", un autre grand nom du football européen vient renforcer la ligue américaine : Thierry Henry. Près de dix mois après son renvoi du poste d'entraîneur de l'AS Monaco, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France reprend du service à l'Impact de Montréal. La légende d'Arsenal a signé un contrat de deux ans avec le club canadien, avec une option pour 2022.

"Nous sommes extrêmement heureux d'annoncer la nomination de cette légende du football. Henry va apporter une nouvelle énergie à notre club. Il partage notre vision de faire progresser ce club et va nous aider à accomplir nos objectifs sur et en dehors du terrain. Il est un compétiteur et un leader qui a prouvé sa valeur au plus haut niveau durant sa carrière. Il va maintenant amener ses qualités avec lui à Montréal, un endroit où il voulait être", a déclaré sur le site officiel du club le président de l'Impact de Montréal, Kevin Gilmore.