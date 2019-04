"Salah est un poseur de bombes" : le chant raciste des supporters de Chelsea qui écœure l'Angleterre

Cette vidéo est "dangereuse et dérangeante", a écrit dans un communiqué Liverpool, club qui jouait mardi en Ligue des champions face à Porto (2-0). "Ce comportement doit être appelé par ce qu'il est : du pur sectarisme", ont ajouté les Reds, précisant être en relation avec Chelsea et la police dans le but "d'identifier les individus" qui apparaissent sur la vidéo.





Selon la BBC, trois "supporters" des Blues ont été interdits d'accès au stade jeudi soir pour la rencontre Slavia Prague-Chelsea, après avoir été liés à la vidéo en question, massivement partagée sur les différents réseaux sociaux. Le club londonien, sans mentionner toutefois directement la vidéo énoncée, a publié à son tour un communiqué pour rappeler qu'il "trouve toute forme de comportement discriminatoire horrible" et qu'il "prendra les mesures les plus sévères contre" toute personne responsable d'un tel comportement, s'il est prouvé qu'il s'agit de "membres" ou "d'abonnés".