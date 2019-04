"Moi, le seul message que je veux véhiculer, c’est l’amour" : Prince Gouano victime d'insultes racistes lors du match Dijon-Amiens

"On ne joue plus", a-t-on pu lire sur ses lèvres tandis qu’il s’adressait à ses coéquipiers, et ses adversaires, réunis autour de lui, provoquant l’arrêt de la rencontre. Le défenseur a ensuite entrepris de quitter le terrain, lançant en direction de son banc de touche : "C'est fini on ne joue plus, je ramène mes coéquipiers, on rentre au vestiaire."