Équipe de France : Kingsley Coman à la recherche du temps perdu

"Avec mon jeu de percussion, je prendrai toujours des coups. Alors j’essaie surtout de les éviter. Je provoque un peu moins, je m’adapte, a-t-il développé. Je me dois donc d’être plus décisif. Je travaille beaucoup plus devant le but qu’avant, par exemple. Et je sens que je progresse à ce niveau." Cela s’est vu, ces dernières semaines, au Bayern Munich : la qualité plus fine de ses déplacements, seulement très vifs sur les premiers mètres ballon au pied, lui permet désormais de se libérer des marquages trop serrés, et de créer lui-même des espaces pour les autres, plutôt que de se contenter de s'y engouffrer pour de longues et folles chevauchées, comme par le passé.