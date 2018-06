Mondial 1998 : retour sur les 20 ans de la victoire des Bleus avec Zinédine Zidane

La victoire des Bleus au Mondial 98 est un événement inoubliable. Un triomphe qui a notamment marqué toute l'équipe et la France. Invité sur notre plateau le soir du 11 juin, Zinédine Zidane a été ravi de revoir quelques images du 13h sur le fameux 13 juillet 1998. Ce jour-là, nous étions onze millions à être ensemble après avoir vécu une nuit de folie.



