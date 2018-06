Mondial 2018 : Des supporters prêts à tout pour encourager les Bleus

Dernière ligne droite pour l'Équipe de France de football avant leur premier match. Ce samedi 16 juin, les Bleus affronteront l'Australie. De leur côté, les supporters sont également prêts pour ce coup d'envoi. Près de 2 000 Français ont fait le voyage jusqu'à Kazan pour voir leur équipe jouer et bien sûr l'encourager. Dans les rues de la ville, ils arborent fièrement les couleurs bleu blanc rouge. Un match entre supporters français et australiens a même été organisé pour le plaisir d'être ensemble avant le grand jour.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 15/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.