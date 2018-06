Mondial 2018 : la présence des Bleus ne se fait pas sentir à Istra

Malgré la présence des Bleus à Istra, l'ambiance est très calme dans la ville. "On a finalement du mal à sentir que l'équipe de France est vraiment présente à Istra. Il n'y a pas de signes distinctifs comme des maillots, des drapeaux. Il n'y a pas vraiment d'effervescence !", rapporte notre envoyé spécial Yann Hovine. Les détails en images.



