Mondial 2018 : les Français se préparent à soutenir les Bleus

Les décorations aux couleurs bleu blanc rouge s'affichent un peu partout. Le premier match des Bleus au Mondial est très attendu. Bars, cafés, pubs et restaurants sont tous dans l'effervescence. Leur objectif : faire en sorte que les Français regardent cette rencontre dans une ambiance de fête et de convivialité mais aussi, faire de bons chiffres d'affaire. En Russie, au moins 2 000 supporters français sont attendus dans les stades. L'ambiance est déjà au rendez-vous.



