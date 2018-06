Mondial 2018 : les petits Montpelliérains aussi s'y mettent !

Les enfants ne pensent qu'au foot en ce Mondial. A Montpellier, sur une aire de jeu, même si ce n'est pas le match France-Argentine, les petits joueurs prennent tout aussi au sérieux le leur. Tous les mercredis, l'activité foot rencontre un énorme de succès dans ce centre de jeu et les enfants s'inspirent des grands moments du Mondial. D'ailleurs, le foot ne s'arrête pas sur le terrain. Séance détente et visionnement des matchs de la Coupe du monde, sont au programme l'après-midi.



