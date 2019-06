Mondial 2019 : tous derrière les Bleues !

Après le carton d'audience des Bleues lors du match de vendredi dernier pour la Coupe du monde de Football 2019, l'engouement pour ces dernières a décuplé. En attendant le match de ce mercredi soir, l'on ne parle plus que d'elles comme le démontrent la Une, fortement critiquée et jugée sexiste, de Charlie Hebdo et de nombreuses hymnes en l'honneur de ces athlètes. Une chorale d'enfants du côté de l'Alsace a par exemple écrit une chanson un peu "féministe" pour soutenir les Bleues. Découvrez des extraits en images.



Ce mercredi 12 juin 2019, Christophe Beaugrand, dans sa chronique "Ça va faire du bruit", nous parle de l'engouement autour des Bleues. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 12/06/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.