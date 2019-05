C’est officiel : la Fifa renonce à une Coupe du monde à 48 équipes en 2022 (mais ce n’est que partie remise)

L’information, révélée ce mercredi soir par The Times, a été confirmée dans la foulée par la Fifa, signe qu’il ne fallait pas, pour l’instance gouvernant le football mondial, que la chose ne traîne trop. C’est donc désormais officiel : contrairement à ce que souhaitait ardemment son président Gianni Infantino, la Coupe du monde 2022 se jouera finalement à 32 équipes, et non dans une version élargie à 48 nations. En cause : la superficie du Qatar, le pays hôte, de la taille de l’Île-de-France, et ses relations houleuses avec les pays voisins, qui auraient dû être mis à contribution dans pareil projet.