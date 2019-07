Mondial : le président de la Fifa veut investir un milliard d’euros "pour faire croître le football féminin dans le monde entier"

"Il y aura un avant et un après." C’est un Gianni Infantino grandiloquent qui a pris publiquement la parole ce vendredi, d’abord pour se réjouir de la réussite sans précédent du Mondial 2019 se tenant actuellement en France, qu’il a qualifié de "meilleure Coupe du monde féminine de l'histoire, phénoménale, exceptionnelle".





Mais le président de la Fifa, avant même la finale de dimanche, voit déjà au-delà : "Il ne faut pas perdre de temps, a-t-il affirmé. Il ne suffit plus de se dire que l’on se revoie dans quatre ans. Il ne faut pas que les gens oublient. Il faut travailler, rien n'est impossible. Si on regarde le succès de cette Coupe du monde, il faut voir encore plus grand." Pour ce faire, le dirigeant a formulé plusieurs propositions, destinées à développer significativement l'essor du football féminin.