Mort d’Emiliano Sala : les agents McKay agissaient dans l'illégalité depuis le début

On note ainsi que le nom des McKay revient avec de plus en plus d’insistance tandis que se lèvent progressivement les parts du voile. Cela ne risque pas de s’atténuer après les toutes dernières révélations du Telegraph, selon lequel l’agent mandaté par le FC Nantes pour transférer Emiliano Sala, Mark McKay, fils du patriarche Willie, qui n’a jamais cessé de tirer les ficelles de l’entreprise familiale, n’était pas légalement autorisé à travailler sur ce dossier. En cause : un accord de faillite, signé en août 2018 entre le Bankruptcy Restriction Undertaking (BRU, un organisme contrôlant la solvalibilité suspecte) et Mercato Sports, l’agence créée par Willie et Mark McKay.