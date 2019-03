Décès d'Emiliano Sala : des fuites révèlent la stratégie de Cardiff pour ne pas payer Nantes

C'est un feuilleton aussi lugubre qu'interminable. Deux mois après la mort d'Emiliano Sala, disparu dans un accident d'avion le 21 janvier dernier, le conflit n'est toujours pas réglé entre Cardiff et Nantes. Les deux clubs se livrent une guerre sans merci au sujet du règlement des 17 millions d'euros hors bonus convenus pour le transfert de l'Argentin, officialisé deux jours avant son décès au-dessus de la Manche. Un premier versement de 6 millions d'euros aurait dû être effectué, au plus tard, le 26 janvier. À ce jour, les Canaris n'ont toujours pas reçu le moindre euro et ont donc saisi la Fifa pour obtenir le paiement.





Frileux sur cette question de l'argent depuis le début de cette sombre affaire, le club gallois n'a semble-t-il pas l'intention de payer son dû. Selon le Telegraph, qui s'est procuré l'argumentaire que les dirigeants "Bluebirds" vont présenter lors de leur audition devant la Fifa mercredi 27 mars, l'actuel 18e du championnat d'Angleterre serait déterminé à prouver que le contrat de Sala est "nul et non avenu" du fait de sa non-conformité avec les règlements en vigueur de la Premier League.