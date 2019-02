Décès d'Emiliano Sala : les recherches pour retrouver le pilote David Ibbotson vont bientôt reprendre

Va-t-on retrouver David Ibbotson ? Près de deux semaines après que le corps d'Emiliano Sala a été repêché dans la Manche, et que les recherches ont été interrompues en raison "de mauvaises conditions climatiques", la famille du pilote va tenter de localiser son corps, disparu dans la Manche le 21 janvier dernier. Ses proches ont déclaré, sur le site de financement participatif GoFundMe, espérer la reprise des recherches sous-marines "au début de la semaine prochaine".





Ce mercredi 20 février, l'appel aux dons lancé par les proches de David Ibbotson a permis de récolter plus de 248.000 livres sterling (soit environ 285.000 euros) sur les 300.000 demandés. "Nous comptons sur la gentillesse des gens de cœur pour nous aider à recueillir les fonds dont nous avons tant besoin pour retrouver notre père, mari et fils bien-aimé", a écrit la famille du pilote sur GoFundMe. "Aidez David Ibbotson à rentrer chez lui et obtenir les adieux qu'il mérite".