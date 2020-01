Mort d'Emiliano Sala : un an après, quelles avancées dans l'enquête ?

Néanmoins, la famille du footballeur est toujours dans l'attente de réponses, comme l'a expliqué à L'Equipe ce mardi la mère du défunt, Mercedes Taffarel : "Que justice soit faite. Que l’enquête soit menée. Qu’on sache tout ce qu’il faut savoir. Qu’ils enquêtent bien. Qu’ils ne laissent personne échapper à l’enquête." De son côté, Dario Sala, le frère d'Emiliano, a indiqué au Parisien : "L’enquête se poursuit en Angleterre. Nos avocats travaillent et il manque encore beaucoup de détails pour pouvoir s’exprimer."

"On veut que rien ne soit laissé de côté : on veut connaître la vérité et savoir ce qu’il s’est passé. A partir de là, la justice pourra décider s’il y a des responsables. On souhaite également que ce genre de tragédies n’ait plus lieu à l’avenir : c’est arrivé à mon frère, mais cela peut arriver à un autre sportif ou n’importe quelle autre personne. Il y a eu des négligences et ce que je souhaite c’est qu’il n’y ait plus d’accidents sur ce genre de vols", a-t-il ajouté.