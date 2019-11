Le "Druide" Daniel Leclercq, ancien coach du RC Lens, est décédé à l'âge de 70 ans

Le "Druide" s'en est allé. L'ancien entraîneur emblématique du RC Lens, Daniel Leclercq, est décédé à l'âge de 70 ans, a annoncé le club nordiste ce vendredi. "C'est avec une grande tristesse que nous avons appris la perte de l'un des nôtres. Joueur, entraîneur et figure emblématique du club, Daniel Leclercq restera à jamais dans nos mémoires. C'est toute la famille sang et or qui témoigne de son soutien à ses proches" a écrit le RC Lens sur Twitter.

Selon le quotidien régional La Voix du Nord, le coach au physique reconnaissable grâce à sa chevelure blanche éparse, serait décédé des suites d'une embolie pulmonaire. Ancien joueur professionnel ayant fait l'essentiel de sa carrière à Lens (1974-1983), Daniel Leclercq a disputé plus de 350 matchs dans l'élite et a notamment évolué à l'Olympique de Marseille (1970-1971 puis 1972-1974).