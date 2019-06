Espagne : José Antonio Reyes, ex-international du Real Madrid et d’Arsenal, tué dans un accident à l'âge de 35 ans

Restera dans les mémoires le souvenir d’un ailier au jeu raffiné, plus technique que rapide ou puissant, dessinant comme l’idée d’un anachronisme dans un football moderne toujours plus athlétique, que ses blessures à répétition n’ont fait qu’accentuer. Ses anciens coéquipiers, eux, retiennent sa personnalité attachante. "Je suis brisé, détruit, je n’ai pas de mots. Toute mon affection à sa famille", a, par exemple, tweeté Sergio Ramos, actuel capitaine de l’équipe d’Espagne et du Real Madrid, qui l’avait côtoyé lors de ses jeunes années à Séville. Et ne l’oubliera jamais.