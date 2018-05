L'hommage du PSG à Pierre Bellemare, qui a aidé à la création du club en 1970

Sa participation à la création du PSG n'est pas forcément connue de tous. Conteur hors pair et personnalité emblématique du monde des médias, l'homme de radio et de télévision Pierre Bellemare a pourtant toujours été intimement lié au club de la capitale, et ce même s'il ne se considérait pas comme un grand fan de football. Dans un communiqué publié sur son site officiel, le Paris Saint-Germain a donc rendu un hommage appuyé au journaliste et écrivain, disparu ce samedi 26 mai à l'hôpital Foch de Paris, à l'âge de 88 ans.





"Son appel aux Parisiens pour faire un grand club à Paris, le 1er février 1970, restera à jamais gravé dans les mémoires", écrit la direction. "Le PSG tient à rendre hommage à Pierre Bellemare, figure emblématique de la radio et de la télévision, qui a grandement participé à la naissance du club en 1970", ajoute le septuple champion de France sur son compte Twitter.