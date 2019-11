N'Golo Kanté s'exprime sur la plainte déposée contre son ancien agent d'image

Le milieu de terrain de Chelsea a en effet accordé une interview à L'Equipe quelques jours avant de porter plainte, pour revenir sur la difficulté pour un footballeur de se créer un entourage bienveillant. Alors que des tensions avec son conseiller sportif Abdelkarim Douis avaient été évoquées ces derniers mois, Kanté a tenu à mettre les choses au clair : "Ce n’est pas avec Douis. Il s’agit de mon ancien agent d’image (Khiari). Aujourd’hui je ne suis plus lié à lui et j’ai dû entreprendre des actions en justice. J’ai mis le dossier entre les mains d’un cabinet d’avocats."

Le champion du monde tricolore revient notamment sur ses différends avec ce dénommé Nouari Khiari : "Les choses ne se sont pas passées comme prévu et j’ai voulu me séparer de lui. Là, ce n’est plus la confiance et la morale qui prévalent. Ce sont les contrats. Donc oui, j’ai signé un contrat qui me pose problème. Cette personne a décidé de s’appuyer là-dessus pour me nuire le plus possible."

"J’estime que ma confiance a été abusée. On avait trouvé un accord pour résilier le contrat, mais cette personne est revenue dessus. En parallèle, elle tente de faire circuler des choses diffamatoires sur mon entourage ou auprès de mon entourage pour exercer une pression sur moi. J’ai donc pris des mesures pour me séparer d’elle le plus rapidement possible", ajoute le natif de Suresnes pour justifier la fin de sa collaboration avec son ancien agent d'image qui a, selon le joueur, continuer de lui demander de l'argent après un paiement devant acter cette résiliation de contrat.