Neymar accusé de viol : la plainte classée sans suite, le joueur "pas heureux mais soulagé"

À l'annonce de ce classement sans suite de la plainte pour viol, Neymar a réagi sur Instragram. "Ce chapitre, je ne l'oublierai jamais pour de nombreuses raisons. La principale étant les dommages causés à ma famille et aux personnes qui me connaissent vraiment. Je serai honnête et je ne dirai pas que je ne suis heureux mais soulagé", a écrit le Paulista sur le réseau social. "La cicatrice continuera à me rappeler à quel point un être humain peut faire de bonnes choses mais aussi faire des MAUVAISES choses ! Oui, mon monde s'est effondré et je suis allé au sol... mais comme le dit une légende du jiu-jitsu : "Pour beaucoup, le sol est la fin de tout, pour nous ce n'est que le début." Que ce soit le début, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont subi ce genre de fausses accusations et surtout pour chaque femme réellement victime de cet acte. Mon souhait est que vous soyez forts, que vous combattiez et que vous réalisiez tout ce que vous méritez !"