Neymar entendu par la police, la plaignante réitère ses accusations de viol et dit craindre pour sa vie

"Mais s’il n’y avait rien dans ma plainte, ils ne seraient pas autant préoccupés, non ? Ils ne me poursuivraient pas, ne pénétreraient pas dans mon appartement. Si j’étais une menteuse, la vérité aurait été dévoilée. Mais pourquoi me persécutent-ils autant ? Parce qu’il y a quelque chose, non ?" a-t-elle expliqué avant d'ajouter : "Il m'a violée, battue, et rien ni personne ne changera cela. C’est plus facile de m’incriminer en tant que p**e et de classer l’affaire. On est dans un monde de merde."