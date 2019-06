Neymar accusé de viol : les avocats de la plaignante se retirent en raison de contradictions

Dimanche, le joueur du club de la capitale, actuellement en rassemblement avec la sélection brésilienne en marge de la Copa América, avait contre-attaqué en postant l'intégralité des messages échangés avec la jeune femme et dénonçant un "piège". "On m'accuse de viol, c'est un gros mot, c'est très fort, mais c'est ce qui se passe. (...) Cela m'a surpris, c'était quelque chose de très moche, de très triste, car qui me connaît sait quel genre de personne je suis, sait que je ne ferais jamais une chose pareille", a ainsi déclaré "Ney" dans une vidéo de sept minutes postée sur son compte Instagram.





Après cette vidéo, le joueur avait reçu une assignation à comparaître le 7 juin prochain, des mains d'un inspecteur de police, venu à Granja Comary, le camp d'entraînement de la Seleçao. Une déposition dont la Fédération brésilienne de football (CBF) a demandé le report. En effet, ce 7 juin, Neymar et ses coéquipiers sont censés se trouver à Porto Alegre, dans le sud du Brésil, pour préparer le match amical contre le Honduras, dimanche. D'après Globoesporte.com, la déposition de Neymar pourrait ainsi être reportée à lundi prochain.