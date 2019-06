Neymar accusé de viol : que sait-on de Najila Trindade Mendes de Souza, la plaignante?

A 26 ans, Najila Trindade est maman d'un petit garçon de six ans, selon la presse brésilienne. Séparée du père depuis plus d'un an, elle habite seule avec l'enfant dans le quartier de Santo Amaro. Située dans une banlieue de Salvador, elle a quitté sa résidence, selon son ex-mari, pour éviter la pression médiatique. Interrogé par le journal O Globo, Estivens Alves regrette l'exposition de son ancienne femme, qui a des répercussions sur son fils. Selon lui, l'enfant ne va plus à l'école car il a été victime intimation par ses camarades de classe. "Neymar a exposé mon fils, c'est de sa faute", a-t-il confié à nos confrères brésiliens, évoquant les messages WhatsApp diffusés par le joueur, dans lesquels figurent le nom de l'enfant. Quant à la plaignante, avec qui il est resté sept ans, il décrit son état d'esprit ainsi : "Elle a confiance, elle est calme, mais elle est aussi très contrariée (…) Physiquement elle ne va pas bien, elle a maigri parce qu’elle ne veut plus rien avaler." Le jeune homme dit que son ex-femme a toujours été une bonne mère, prend bien soin de son fils et évite pour le moment de laisser l'enfant utiliser Internet.





De cette mannequin de carrière, on ne sait pas beaucoup plus. Elle a participé à plusieurs campagnes publicitaires et à plusieurs clips vidéos, ont celui du chanteur brésilien, Zula, en août 2017. Et a aussi trois frères et soeurs. La jeune femme a quitté le foyer familial à Sao Paolo quand elle avait 22 ans.